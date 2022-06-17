فوضى فى مطارات أمريكا بعد إلغاء أكثر من 2800 رحلة بسبب الطقس

تسعى شركات الطيران الأمريكية، جاهدة للتعافي بعد إلغاء أكثر من 2800 رحلة طيران منذ يوم الخميس مع انتشار الطقس السيئ في الشمال الشرقى، وفقا لشبكة ايه بى سى.
حدثت غالبية الإلغاءات والتأخيرات يوم الخميس مع مرور العواصف، ثم تداعت الاضطرابات حتى يوم الجمعة حيث عملت شركات الطيران على التعافي من فوضى السفر.
ووفقًا لموقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية ، فإن المطارات التي شهدت معظم عمليات الإلغاء هي مطارات منطقة مدينة نيويورك ومطار شارلوت دوجلاس الدولي ومطار بوسطن لوجان الدولي.
التقى المسؤولون التنفيذيون في شركة الطيران بوزير النقل بيت بوتيجيج يوم الخميس لمناقشة كيفية منع عمليات الإلغاء والتأخير على نطاق واسع قبل عطلة 4 يوليو، وضغط بوتيجيج على شركات الطيران بسبب قدرتها على تشغيل جداول رحلات العطلات بشكل موثوق وطالبها بتحسين تجربة العملاء.
وقال بوتيجيج أيضًا إن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ستواصل الحفاظ على حركة المرور الجوية سلسة وفي الموعد المحدد بعد انتقادات من بعض المجموعات الصناعية بأن التوقفات الأرضية والتأخيرات الناجمة عن مشكلات الطقس والتوظيف أدت إلى العديد من التأخيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.
من جانبها، تقول إدارة الطيران الفيدرالية إنها تعمل على توظيف المزيد من مراقبي الحركة الجوية لمنشآتها حيث اضطرت إلى تقليل الحركة الجوية في بعض أكثر المجالات الجوية ازدحامًا بسبب النقص اليومي في الموظفين.
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