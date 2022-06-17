فوضى فى مطارات أمريكا بعد إلغاء أكثر من 2800 رحلة بسبب الطقس

كتبت: نهال أبو السعود

تسعى شركات الطيران الأمريكية، جاهدة للتعافي بعد إلغاء أكثر من 2800 رحلة طيران منذ يوم الخميس ‏مع انتشار الطقس السيئ في الشمال الشرقى، وفقا لشبكة ايه بى سى.‏

حدثت غالبية الإلغاءات والتأخيرات يوم الخميس مع مرور العواصف، ثم تداعت الاضطرابات حتى يوم ‏الجمعة حيث عملت شركات الطيران على التعافي من فوضى السفر.‏

ووفقًا لموقع ‏FlightAware‏ لتتبع الرحلات الجوية ، فإن المطارات التي شهدت معظم عمليات الإلغاء ‏هي مطارات منطقة مدينة نيويورك ومطار شارلوت دوجلاس الدولي ومطار بوسطن لوجان الدولي.‏

التقى المسؤولون التنفيذيون في شركة الطيران بوزير النقل بيت بوتيجيج يوم الخميس لمناقشة كيفية ‏منع عمليات الإلغاء والتأخير على نطاق واسع قبل عطلة 4 يوليو، وضغط بوتيجيج على شركات الطيران ‏بسبب قدرتها على تشغيل جداول رحلات العطلات بشكل موثوق وطالبها بتحسين تجربة العملاء.‏

وقال بوتيجيج أيضًا إن إدارة الطيران الفيدرالية (‏FAA‏) ستواصل الحفاظ على حركة المرور الجوية سلسة ‏وفي الموعد المحدد بعد انتقادات من بعض المجموعات الصناعية بأن التوقفات الأرضية والتأخيرات ‏الناجمة عن مشكلات الطقس والتوظيف أدت إلى العديد من التأخيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في ‏يوم الذكرى.‏

من جانبها، تقول إدارة الطيران الفيدرالية إنها تعمل على توظيف المزيد من مراقبي الحركة الجوية ‏لمنشآتها حيث اضطرت إلى تقليل الحركة الجوية في بعض أكثر المجالات الجوية ازدحامًا بسبب النقص ‏اليومي في الموظفين.‏