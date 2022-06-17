اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 يونيو 2022 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فنلندا تحظر على الأشخاص استيراد الوقود من روسيا

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:59 م
فنلندا تحظر على الأشخاص استيراد الوقود من روسيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت تولا لاهدرينى، ممثلة جمارك فنلندا، صاحبة أطول حدود برية مع روسيا في أوروبا، عن فرض حظر على نقل المنتجات النفطية من قبل الأفراد في علب أو حاويات أخرى من روسيا أو إليها، حسبما "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن لاهدريني قولها: "نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا في 4 يونيو 2022، يحظر شراء المنتجات النفطية أو استيرادها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر من روسيا أو إليها. لذلك، في الوقت الحالي، لا يمكن استيراد الوقود من روسيا إلا في خزان وقود تقليدي للسيارة".

وأوضحت أن هذه العقوبات تنطبق على الأفراد الذين يدخلون فنلندا من روسيا بالسيارة، مشددة عن حظر استيراد أي مشتقات من المنتجات النفطية في علب أو حاويات أخرى.

وكانت سياحة "البنزين" شائعة في فنلندا، قبل جائحة الفيروس التاجي، في المناطق المتاخمة لروسيا، بسبب الرخص الكبير لوقود السيارات في روسيا.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، كانت فنلندا رائدة في الاتحاد الأوروبي من حيث تكلفة وقود السيارات في مايو. وبلغ متوسط سعر البنزين (إي 95) 2.37 يورو للتر، ووقود الديزل 2.24 يورو للتر.

ووفقا لحرس الحدود الفنلندي، عبر 497428 شخصا الحدود البرية مع روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

رئيسة وزراء فنلندا: طلب بلادى والسويد العضوية إلى الناتو قد يجمد

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:10 م

الناتو: نسعى لجعل فنلندا والسويد عضوين بالحلف فى أسرع وقت.. ستولتنبرج: القرار سيعزز الأمن بمنطقة الأطلسى ولن نصمت حال تعرض ستوكهولم لأى هجوم.. والسويد: نأخذ على محمل الجد جميع العقبات أمام انضمامنا للناتو

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:00 م

الناتو: انضمام فنلندا والسويد للحلف يعزز أمنهما وأمن الدول الأعضاء.. رئيس فنلندا يؤكد: لن ننضم للناتو من دون السويد.. وسيناتور روسى يحذر من ظهور أسلحة نووية فى هلسنكى بعد انضمامها للحلف

الأحد، 12 يونيو 2022 09:30 م

رئيس فنلندا: لن ننضم للناتو من دون السويد

الأحد، 12 يونيو 2022 09:04 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة