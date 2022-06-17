اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 10:34 م
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غلق كوبرى المديرية القديم ببنى سويف أمام السيارات.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 17 يونيو 2022 09:55 م
غلق كوبرى المديرية القديم ببنى سويف أمام السيارات.. تعرف على التفاصيل أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت هندسة سكة حديد بنى سويف، أنه قد تقرر غلق كوبرى المديرية القديم أمام السيارات، من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، لمدة 5 أيام، اعتباراً من مساء اليوم الجمعة 17 يونية 2022، وذلك للقيام بأعمال تركيب الكسرات المعدنية بالكوبرى أعلى مزلقان المديرية بمدينة بنى سويف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف سيتم غلق كوبرى المديرية القديمة أمام حركة سير السيارات لقيام المعدات بتركيب الكسرات المعدنية لكوبرى المشاة المار أعلى شريط السكة الحديد وأسفل الكوبرى العلوى.

يذكر أن محافظة بنى سويف تقوم بعملية إنشاء كوبرى مشاه لعبور المواطنين أعلى مزلقان السكك الحديدية بمنطقة المديرية بعد إغلاق مزلقان المديرية وإقامة كوبرى علوى لحل أزمة تكدس السيارات.


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