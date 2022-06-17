شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من شواطئ الإسماعيلية، التي تستقبل المصطافين من إقليم القناة وسيناء بالإضافة إلى القاهرة والقليوبية، وعدد كبير من محافظات هربًا من الحر، كما يعد أكثر المصطافين إقبالاً على شواطئ "عروس القنال"، هم محافظة الشرقية، حيث تعد تلك الشواطئ هي المتنفس الوحيد لهم، وهو الحال بالنسبة للمصطافين من محافظة الدقهلية والقاهرة، لقرب المسافة إلى الإسماعيلية التي تبعد ساعة ونصف فقط.



ورصد "اليوم السابع"، إقبال المصطافين، على شواطئ الإسماعيلية، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وأبدى عدد كبير من المصطافين من القاهرة والمحافظات الأخرى سعادتهم بعودة أيام المصيف والاستمتاع بجو الإسماعيلية الرائع، بالإضافة إلى تواجدهم على الشواطئ المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، ورؤيتهم لحركة السفن بالقناة عن قرب.



وقال محمد القماش، مدير شاطئ ومنتجع الفيروز التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن فتح الشواطئ والشاليهات أمام المواطنين، يتم وسط اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع المصطافين، مؤكدًا تعقيم وتطهير المكان بالكامل، يومًا، حفاظًا على سلامة المصطافين.



وأضاف "القماش"، أن سعر تذكرة دخول الفرد إلى الشاطئ، 40 جنيهًا للمصطافين أيام الجمعة والعطلة من خارج المحافظة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبعد الثانية ظهرًا بـ 20 جنيهًا، للمصطافين من خارج المحافظة، أما أبناء المحافظة، فسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك بعشرة جنيهات فقط.



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد (1)



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد (2)



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد (3)



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد (4)



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد (5)



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد بسبب ارتفاع درجة الحرارة (1)



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد بسبب ارتفاع درجة الحرارة (2)



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد بسبب ارتفاع درجة الحرارة (3)



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد بسبب ارتفاع درجة الحرارة (4)



شواطئ الإسماعيلية كاملة العدد بسبب ارتفاع درجة الحرارة (5)



