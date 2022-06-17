اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 09:43 م
أكرم القصاص
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سفير مصر بلبنان يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبنانى الأوضاع العامة فى البلاد

الجمعة، 17 يونيو 2022 09:36 م
سفير مصر بلبنان يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبنانى الأوضاع العامة فى البلاد سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى
أ ش أ

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بحث سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، الأوضاع العامة فى لبنان وآخر المستجدات فى البلاد.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانى بمنطقة عين التينة بالعاصمة بيروت، حيث تنأول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان نبيه برى قد أعيد انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبنانى فى الجلسة الافتتاحية للمجلس النيابى الجديد فى 31 مايو الماضى والتى حضرها سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوى ضمن عدد من سفراء الدول العربية والأوروبية والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا.

مصر

لبنان

ياسر علوى

نبيه برى



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