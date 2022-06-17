روسيا تعلن تخفيضات جديدة للغاز فى أوروبا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أبلغت شركة جازبروم شركة الغاز الفرنسية إنجي وشركة إس بي بي السلوفاكية وشركة أو إم في النمساوية بتخفيض إمداداتها، والتي تضاف إلى تلك الموجودة في دول أخرى، وذلك خلال زيارة القادة الاوروبيين الثلاثة، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الايطالى ماريو دراجى، والمستشار الألمانى أولاف شولتز لأوكرانيا.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إلى أن ذراع الطاقة السياسية في الكرملين، جازبروم ، بعث برسالة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي مع احتجاجه الخاص على العقوبات التي تشل الصناعة الروسية.

ونددت شركة الغاز الفرنسية إنجي ، بتراجع إمدادات الغاز ، بعد يوم من تعرض برلين وروما لخفض مماثل من قبل موسكو. هذه البلدان الثلاثة ليست هي الوحيدة المتضررة من خفض امدادات الغاز، حيث كشفت شركة الغاز السلوفاكية SPP أمس الخميس أن جازبروم قطعت حوالي 30٪ من الغاز الذي تعاقدت عليه.

وقال رئيس مجلس إدارة جازبروم ، أليكسي ميلر ، إن شركته مسرورة بتخفيضات الإمدادات، قائلا " نعم ، لقد انخفض ضخ الغاز إلى أوروبا بمقدار خانتين مئويتين ، لكن الأسعار لم تظل كما هي فحسب ، بل تضاعفت، وإذا قلت إننا لسنا غاضبين ، فلن أكذب" .

واتجه القادة السياسيون لفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى أوكرانيا، وأعربوا بشكل موثوق عن دعمهم لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي .

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيربين بأنها "مدينة بطولية " ، تقع على مشارف كييف وسار في شوارعها مع المستشار الألماني ، أولاف شولتز ، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وقال ماكرون ، في مقابلة سجلتها وبثتها شبكة TF1 الفرنسية ، إن فرنسا تساعد رومانيا في عبور كميات كبيرة من الحبوب المحظورة في أوكرانيا في غياب "إطار" يسمح لها بالخروج عبر البحر الأسود. بسبب الحصار الروسي.