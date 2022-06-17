رمال شاطئ العريش تشهد صناعة نجوم المستقبل الرياضيين بالمجان.. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

اختار عدد من المدربين لإعداد واكتشاف أبطال المستقبل الرياضيين رمال شاطئ العريش موقعا للتدريب كل صباح، ويستقبل شاطئ العريش مجموعات من الأشبال من أعمار مختلفة يقدم لهم مدربون خدمة توفير كل برامج اللياقة وممارسة كرة القدم باحتراف، إضافة لكافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية.

ونقل تليفزيون اليوم السابع، يوما تدريبيا للأشبال من على الشاطئ يقوم به الكابتن محمد رشدى للأطفال والفتيان بنادى العريش الرياضى، ومن خلاله يوفر خدمة التدريب والتأهيل للصغار بالمجان.

قال الكابتن محمد رشدى، إنه للعام الخامس على التوالي يتواصل التدريب للأشبال خلال فصل الصيف على شاطئ البحر، مضيفا أن الفكرة فى بدايتها بسيطة بدأت بـ20 متدربا ووصل العدد هذا الموسم لـ130 يجرى تدريبهم وتأهيليهم بدنيا على رياضات منوعة؛ أهمها كرة القدم ويأتى الإعداد واللياقة البدنية قبل كل خطوات التأهيل.

وأضاف، أن هذه الخدمة يجرى توفيرها بالمجان ودون مقابل من خلال أكاديمية نادى العريش الرياضى أحد الأندية الرسمية بمديرية الشباب والرياضة، والهدف إيجاد جيل جديد من اللاعببن.

وقال، إنه يتم استغلال الشاطئ فى وقت الصباح الباكر حيث يخلوا من المصطافين ويمر التدريب بمراحل مختلفة من بينها السير على الشاطئ لمسافة تقدر بنحو كيلو ونصف، والمشاركون من أعمار تتراوح بين 4 سنوات حتى 14 سنة.

وأشار إلى أن التدريب على الشاطئ يحمل عدة أهداف تفيد الطفل، فهو يتم تدريبه فى بيئة نظيفة آمنة، وأجواء طبيعية ، فضلا أن التدريب مبكرا وهذا يعطى المتدرب وضعا تلقائيا للنوم المبكر، كما أنه يرافق بعضهم أولياء أمورهم ، ويقوم المتدربون بالمشاركة المجتمعية وتنظيف الشاطئ وإعداده وتركه بعد فراغهم من التدريب نظيفا لمن سيعقبهم من المصطافين، وتابع أن تجربة التدريب للصغار على شاطئ البحر ثبت نجاحها بشكل كامل.



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (1)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (2)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (3)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (4)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (5)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (6)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (7)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (8)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (9)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (10)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (11)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (12)



رمال شاطئ العريش تتحول لميادين لصناعة نجوم المستقبل الرياضيين (13)