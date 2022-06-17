رئيس مياه الشرقية يتابع معدل التنفيذ بأعمال الوصلات المنزلية بمركز الحسينية

كتب أحمد حسن

أجرى المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، صباح اليوم، جولة تفقدية ل مركز الحسينية والقرى الجارى بها تنفيذ الوصلات المنزلية، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري".

وشدد "أبو حلاوة"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، بسرعة إنهاء جميع الأعمال بأسرع وقت وبضرورة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز الأعمال الجارية ومطابقتها بالجدول الزمنى المعد لتوقعات نهو الأعمال بهدف تقديم خدمات مثالية للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء ما استهدفته المبادرة الرئاسية كمشروع قومي يسهم في خفض معدلات الفقر بكافة مراكز الجمهورية.

وأكد عامر كمال أبو حلاوة، في نهاية الزيارة، ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية التي ستنتهجها الشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة الرئاسية، والداعية إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المواطنين.