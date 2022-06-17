رئيس مياه الشرقية يتابع معدل التنفيذ بأعمال الوصلات المنزلية بمركز الحسينية

أجرى المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، صباح اليوم، جولة تفقدية لمركز الحسينية والقرى الجارى بها تنفيذ الوصلات المنزلية، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري".
وشدد "أبو حلاوة"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، بسرعة إنهاء جميع الأعمال بأسرع وقت وبضرورة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز الأعمال الجارية ومطابقتها بالجدول الزمنى المعد لتوقعات نهو الأعمال بهدف تقديم خدمات مثالية للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء ما استهدفته المبادرة الرئاسية كمشروع قومي يسهم في خفض معدلات الفقر بكافة مراكز الجمهورية.
وأكد عامر كمال أبو حلاوة، في نهاية الزيارة، ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية التي ستنتهجها الشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة الرئاسية، والداعية إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المواطنين.
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