وأكد يون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الاستفزازات الكورية الشمالية تشكل تهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه ما لم يتخذ مجلس الأمن ردا حازما وموحدا يمكن إرسال رسالة خاطئة مفاداها أنه يتسامح مع تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية.. موضحا أن بيونج يانج لا تزال غير مستجيبة لعروض كوريا الجنوبية بشأن تقديم اللقاحات المضادة لكورونا والعلاجات.

وطالب يون الأمم المتحدة بالمراقبة عن كثب الوضع الوبائي في الشمال وإجراء مشاورات وثيقة مع الحكومة الكورية الجنوبية حول هذا الشأن.

وفشل مجلس الأمن الشهر الماضي في تبني قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية حيث أطلقت وابلا من الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بسبب استخدام الصين وروسيا حق النقض فيه.

