تعرف على إجراءات وزارة الرى لتوفير المياه خلال موسم الصيف

كتبت أسماء نصار

تعقد اجتماعات لجنة إيراد النهر بوزارة الموارد المائية و الرى بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاجراءات التى اتخذتها وزارة الموارد المائية والرى خلال الصيف:

1- توفير الاحتياجات المائية بكفاءة، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين.

2- متابعة الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف.

3- جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ بمختلف المحافظات.

4- رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح .

5- متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل.