اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 12:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يتعهد بعفو رئاسى عن متهمى اقتحام الكونجرس حال عودته للبيت الأبيض

الجمعة، 17 يونيو 2022 11:51 م
ترامب يتعهد بعفو رئاسى عن متهمى اقتحام الكونجرس حال عودته للبيت الأبيض دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سينظر "بجدية بالغة" فى العفو عن المتهمين ‏فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021، إذا ترشح للرئاسة وأصبح رئيسًا مرة أخرى.‏

 

وفى حديثه خلال مؤتمر فى ناشفيل بولاية تينيسى، قال ترامب أن المتهمين فى أعمال الشغب فى ‏الكابيتول كانوا حياتهم دمرت تمامًا ويعاملون بشكل أسوأ من الإرهابيين والقتلة.‏

 

قال ترامب: "وإذا أصبحت رئيسًا، يومًا ما إذا قررت القيام بذلك، فسوف أنظر إليهم بجدية شديدة جدًا ‏للحصول على العفو على محمل الجد ".‏

 

لم يعلن ترامب بعد ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024، على الرغم من أنه أثار فى ‏بعض الأحيان احتمالية ترشحه.‏

 

قال الرئيس السابق سابقًا إنه إذا ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز، فسوف "يعامل هؤلاء الأشخاص من 6 ‏يناير بشكل عادل"، بما فى ذلك منح عفو للمتهمين المتهمين فى أعمال الشغب.‏

 

وأشار أحد حلفائه المقربين، السناتور ليندسى جراهام (جمهورى من ساوث كارولينا)، بعد أن أدلى ‏ترامب بتلك التعليقات السابقة بأنه يعتقد أن فكرة تقديم العفو للمتهمين فى أعمال الشغب فى الكابيتول ‏كانت "غير مناسبة".‏

 

تأتى تصريحات الرئيس السابق يوم الجمعة وسط مجموعة من جلسات الاستماع العامة هذا الشهر من ‏لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى أعمال الشغب فى الكابيتول.‏

 

خلال جلسة الاستماع الأخيرة يوم الخميس، أظهرت اللجنة أدلة على أن المحامى المحافظ جون ‏إيستمان، الذى نصح ترامب بشأن خطة لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، سعى للحصول على ‏عفو من البيت الأبيض فى أعقاب هجوم 6 يناير.‏


الولايات المتحدة

ترامب

تحقيقات الكونجرس

اقتحام الكونجرس

الرئاسة الامريكية 2024



الموضوعات المتعلقة

ترامب يصف بنس بـ"الروبوت" ويتهم لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس بالاحتيال

الجمعة، 17 يونيو 2022 10:15 م

تحقيقات الكونجرس: ترامب علم أن مطالبة بنس بعرقلة التصديق على فوز بايدن غير قانونى

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:02 م

بايدن يواجه "كابوس سياسى" بالتزامن مع "التجديد النصفى".. التضخم يثير غضب الأمريكيين وجو يلقى باللوم على الكونجرس.. "CNN": ترامب قوة لا يستهان بها بعد تقدم مرشحيه فى ولايات رئيسية.. ونيوزويك: حزب الرئيس فى خطر

الخميس، 16 يونيو 2022 08:30 م

الصحف العالمية: ضغوط ترامب على نائبه محور جلسة محاكمات الكابيتول..مطالبات بعدم فرض ضرائب جديدة في أمريكا..كندا تكشف مخططا لاغتيال ترودو..ضربة لجونسون بسبب حفلات الاغلاق..وكولومبيا تحبط تهريب 1.3 طن بطاطس مخدرة

الخميس، 16 يونيو 2022 02:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة