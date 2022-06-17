ترامب يتعهد بعفو رئاسى عن متهمى اقتحام الكونجرس حال عودته للبيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سينظر "بجدية بالغة" فى العفو عن المتهمين فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021، إذا ترشح للرئاسة وأصبح رئيسًا مرة أخرى.
وفى حديثه خلال مؤتمر فى ناشفيل بولاية تينيسى، قال ترامب أن المتهمين فى أعمال الشغب فى الكابيتول كانوا حياتهم دمرت تمامًا ويعاملون بشكل أسوأ من الإرهابيين والقتلة.
قال ترامب: "وإذا أصبحت رئيسًا، يومًا ما إذا قررت القيام بذلك، فسوف أنظر إليهم بجدية شديدة جدًا للحصول على العفو على محمل الجد ".
لم يعلن ترامب بعد ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024، على الرغم من أنه أثار فى بعض الأحيان احتمالية ترشحه.
قال الرئيس السابق سابقًا إنه إذا ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز، فسوف "يعامل هؤلاء الأشخاص من 6 يناير بشكل عادل"، بما فى ذلك منح عفو للمتهمين المتهمين فى أعمال الشغب.
وأشار أحد حلفائه المقربين، السناتور ليندسى جراهام (جمهورى من ساوث كارولينا)، بعد أن أدلى ترامب بتلك التعليقات السابقة بأنه يعتقد أن فكرة تقديم العفو للمتهمين فى أعمال الشغب فى الكابيتول كانت "غير مناسبة".
تأتى تصريحات الرئيس السابق يوم الجمعة وسط مجموعة من جلسات الاستماع العامة هذا الشهر من لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى أعمال الشغب فى الكابيتول.
خلال جلسة الاستماع الأخيرة يوم الخميس، أظهرت اللجنة أدلة على أن المحامى المحافظ جون إيستمان، الذى نصح ترامب بشأن خطة لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، سعى للحصول على عفو من البيت الأبيض فى أعقاب هجوم 6 يناير.
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