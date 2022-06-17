ترامب يتعهد بعفو رئاسى عن متهمى اقتحام الكونجرس حال عودته للبيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سينظر "بجدية بالغة" فى العفو عن المتهمين ‏فيما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021، إذا ترشح للرئاسة وأصبح رئيسًا مرة أخرى.‏

وفى حديثه خلال مؤتمر فى ناشفيل بولاية تينيسى، قال ترامب أن المتهمين فى أعمال الشغب فى ‏الكابيتول كانوا حياتهم دمرت تمامًا ويعاملون بشكل أسوأ من الإرهابيين والقتلة.‏

قال ترامب: "وإذا أصبحت رئيسًا، يومًا ما إذا قررت القيام بذلك، فسوف أنظر إليهم بجدية شديدة جدًا ‏للحصول على العفو على محمل الجد ".‏

لم يعلن ترامب بعد ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى فى عام 2024، على الرغم من أنه أثار فى ‏بعض الأحيان احتمالية ترشحه.‏

قال الرئيس السابق سابقًا إنه إذا ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز، فسوف "يعامل هؤلاء الأشخاص من 6 ‏يناير بشكل عادل"، بما فى ذلك منح عفو للمتهمين المتهمين فى أعمال الشغب.‏

وأشار أحد حلفائه المقربين، السناتور ليندسى جراهام (جمهورى من ساوث كارولينا)، بعد أن أدلى ‏ترامب بتلك التعليقات السابقة بأنه يعتقد أن فكرة تقديم العفو للمتهمين فى أعمال الشغب فى الكابيتول ‏كانت "غير مناسبة".‏

تأتى تصريحات الرئيس السابق يوم الجمعة وسط مجموعة من جلسات الاستماع العامة هذا الشهر من ‏لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى أعمال الشغب فى الكابيتول.‏

خلال جلسة الاستماع الأخيرة يوم الخميس، أظهرت اللجنة أدلة على أن المحامى المحافظ جون ‏إيستمان، الذى نصح ترامب بشأن خطة لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، سعى للحصول على ‏عفو من البيت الأبيض فى أعقاب هجوم 6 يناير.‏