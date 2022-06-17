تحقيقات الكونجرس: ترامب علم أن مطالبة بنس بعرقلة التصديق على فوز بايدن غير قانونى

كتبت ريم عبد الحميد

قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكى المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس أدلة جديدة فى ثالث جلساتها المتلفزة، التى أذيعت فى وقت مبكر صباح الجمعة، والتى كشفت أن الرئيس السابق دونالد ترامب ومساعديه علموا أنه ليس قانونيا أن يحاول نائبه مايك بنس محاولة إحباط إعلان فوز جو بايدن فى 6 يناير 2021، ومع ذلك، واصلوا حملة ضغط بلا هوادة لم تهدأ حتى بعد أن اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول وهددوا حياة بنس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإغن محامى ترامب جون إيستمان هو من قاد الحملة ، وتحدث مرارا على مدار يومين قبل 6 يناير مع كبار مساعدى بنس عما إذا كان نائب الرئيس يمكن أن يرفض تعداد أصوات المجمع الانتخابى الذى يفيد بفوز بايدن أو يعلق إجراءات اليوم للسماح لسبع ولايات متنازع عليها بإعادة الفحص، بحسب ما قال الشهود.

وشهد جريج جاكوب، المستشار نائب الرئيس السابق، أن بنس لم يفكر فى الأمر أبدا، واعترف إيستمان حتى بأن الأمر لم يكن قانونيا، بحسب جاكوب.

وبالإضافة إلى هذا الاعتراف الواضح، فإن العديد من المساعدين السابقين بالبيت الأبيض شهدوا أنهم وبنس أخبروا ترامب بالأمر نفسه.

وذكر جاكوب أنه قال: جون، لو فعل الرئيس ما تطلبون منه أن يفعل، سنخسر بإجمالى الأصوات فى المحكمة العليا، أليس كذلك؟. وبعد مزيد من النقاش، اعترف الأخير بأنهم بالفعل سيخسون بإجمالى الأصوات.

وخلال الجلسة، أكد أعضاء لجنة مجلس النواب أن ترامب ومستشاريه لم يعلموا فقط أن بنس ليس لديه السلطة لعرقلة فوز بايدن، بل إنه تصريحاتهم العلنية بعكس ذلك حرضت مثيروى الشغب الذين قاموا بغزو الكابيتول فى هذا اليوم، وبعضهم هتف "اعدموا مايك بنس".