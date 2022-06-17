اليوم السابع
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تحرير 67 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة امتنعوا عن توريد القمح للصوامع

الجمعة، 17 يونيو 2022 03:57 م
تحرير 67 محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية بالبحيرة امتنعوا عن توريد القمح للصوامع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرةوالمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات إحتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والإمتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة ، بالإشتراك مع مباحث التموين عن  تحرير 67 محضر بمركزى أبو حمص ورشيد  ضد أصحاب حيازات زراعية الوارد أسمائهم بكشوف الحصر ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت 175 طن قمح  للشون والصوامع .

وشدد محافظ البحيرة، على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح ووجه بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، مؤكدا الإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.
 


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محافظة البحيرة

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عدم توريد قمح

رشيد

ابو حمص



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