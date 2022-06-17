انتشال 6 جثث من ضحايا عقار الوايلى المنهار.. فيديو وصور

كتب محمود عبد الراضي

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من موقع العقار المنهار، بمنطقة الوايلي في القاهرة، صباح اليوم الجمعة، لرصد كواليس انتشال الجثة السادسة والأخيرة، من ضحايا الانهيار، وجاري مواصلة جهود رجال الحماية المدنية للبحث عن عدد من الضحايا، ورفع الأنقاض.

وتسبب عقار الويلى بالقاهرة المنهار فجر اليوم، فى انهيار جزئى بعقارين مجاورين له، حيث سقطت إحدى الحوائط الحاملة لعقار ملاصق له مكون من 4 أدوار ذات حوائط حاملة، كما سقط حائط من عقار آخر خلف العقار المنهار، وتم إخلائهما لحين فحصهما من اللجنة الهندسية التى شكلها المحافظ، والتأكد من عدم تأثير ذلك على السلامة الإنشائية.

ويوجد عدد كبير من العقارات ذات الطراز المعمارى، بالمنطقة أغلبها مقامة على حوائط حاملة ومنها العقار المنهار بحارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلى.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة .

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم انتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار للإشراف على عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة .

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .















































































