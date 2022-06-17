الولايات المتحدة تبدأ تطعيم الأطفال الرضع ضد كورونا الأسبوع المقبل

أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" و"موديرنا" للأطفال الصغار، مما يمهد لبدء حملة التلقيح فى الأسبوع المقبل فى الولايات المتحدة.
وفقا لشبكة سى ان ان، سمح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا"، بجرعتين، للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، ولقاح "فايزر" بثلاث جرعات لمن تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات.
وتشكل تلك الفئة العمرية آخر فئة لم تتلق حتى الان اللقاح الذى يحميها من الفيروس، كما صدقت إدارة الأغذية والادوية على لقاح موديرنا للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما، ورخص لقاح "فايزر" لمن هم 5 سنوات وما فوق.
وستمنح الموافقة النهائية بعد اجتماع خبراء فى لجنة استشارية، اليوم وغدا، لكن الحكومة الأمريكية أشارت إلى أن صدور قرار إدارة الأغذية والادوية، كاف للبدء فوراً بإرسال نحو 10 ملايين جرعة إلى مختلف أنحاء البلاد، ولتوفير المعدات اللازمة للحقن، مثل الإبر الصغيرة تمهيدا للبدء فى حملة التطعين فى الأسبوع المقبل.
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 537 مليونا و880 ألفا و995 إصابة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 86 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.6 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ668 ألفا و693 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 524 ألفا و817 وفاة.
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