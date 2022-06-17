الولايات المتحدة تبدأ تطعيم الأطفال الرضع ضد كورونا الأسبوع المقبل

أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" و"موديرنا" للأطفال الصغار، ‏مما يمهد لبدء حملة التلقيح فى الأسبوع المقبل فى الولايات المتحدة‎.‎

وفقا لشبكة سى ان ان، سمح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا"، بجرعتين، للأطفال الذين تراوح ‏أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، ولقاح "فايزر" بثلاث جرعات لمن تراوح أعمارهم بين ستة ‏أشهر وأربع سنوات‎.‎

وتشكل تلك الفئة العمرية آخر فئة لم تتلق حتى الان اللقاح الذى يحميها من الفيروس، كما صدقت إدارة ‏الأغذية والادوية على لقاح موديرنا للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما، ورخص لقاح "فايزر" ‏لمن هم 5 سنوات وما فوق‎.‎

وستمنح الموافقة النهائية بعد اجتماع خبراء فى لجنة استشارية، اليوم وغدا، لكن الحكومة الأمريكية ‏أشارت إلى أن صدور قرار إدارة الأغذية والادوية، كاف للبدء فوراً بإرسال نحو 10 ملايين جرعة إلى ‏مختلف أنحاء البلاد، ولتوفير المعدات اللازمة للحقن، مثل الإبر الصغيرة تمهيدا للبدء فى حملة التطعين ‏فى الأسبوع المقبل‎.‎

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ‏حول العالم ارتفعت إلى 537 مليونا و880 ألفا و995 إصابة‎.‎

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من ‏‏86 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل ‏بأكثر من 31.6 مليون‎.‎

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة ‏بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ668 ألفا و693 وفاة ثم تأتى الهند فى ‏المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 524 ألفا و817 وفاة‎.‎