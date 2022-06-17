النيابة تنتقل لموقع انهيار منزل من 5 طوايق فى الوايلى

كتب سليم علي

انتقل فريق من نيابة الوايلى إلى موقع انهيار عقار مكون من 5 طوابق، في حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر التابعة لحى الوايلى، لإجراء معاينة لموقع الحادث والجثث التى تم انتشالها حتى الآن، ويتم تكليف المباحث بإنهاء التحريات اللازمة لموقع انهيار المنزل.

وكانت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، انتشلت 3 جثث أخرى لأشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى، ليترفع عدد الجثث لـ 5 أشخاص ويتبقى جثة واحدة يتم البحث عنها.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار في (١) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلى، تحسبا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار .

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .