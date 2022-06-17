اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 02:02 م
أكرم القصاص
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النيابة تأمر بتشكيل لجنة من حى الوايلى لمعاينة العقار المنهار

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:17 م
النيابة تأمر بتشكيل لجنة من حى الوايلى لمعاينة العقار المنهار انهيار عقار الوايلي
كتب سليم على

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أمرت نيابة الوايلى الجزئية، بتشكيل لجنة من حى الوايلى، لمعاينة العقار المنهار المكون من 5 طوابق بحارة حسين شاهين في تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر التابعة لدائرة قسم الوايلى، وإعداد تقرير حول أسباب الانهيار لاستكمال التحقيقات. 
 
 
وكانت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، انتشلت 3 جثث أخرى لأشخاص من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي، ونقلتهم سيارات الإسعاف للمستشفى، ليترفع عدد الجثث لـ 5 أشخاص ويتبقى جثة واحدة يتم البحث عنها. 
 
 
وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار في (١) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلى، تحسبا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار . 
 
 
 
وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .
 
 
 

امن القاهرة

المحافظة

انهيار عقار

البحث عن ضحايا

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