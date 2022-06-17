"المركزي للمحاسبات" تطالب "الشمس للإسكان" بإعداد دراسة لمشروع جاردينيا الشمس

كتب هانى الحوتى

نشرت شركة الشمس للإسكان والتعمير، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة في 31 مارس عام 2022، وكذا قوائم الدخل المنفردة والدخل الشامل المنفردة والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الثلاث أشهر المنتهية في ذات التاريخ، وحدد الجهاز أبرز 5 ملاحظات وهي:

1- ورد المركز المالي للإدارة برقم 220 في 30/5/ 2022، والمعتمدة بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ 29/5/2027، وتضمنت الأرصدة الدائنة في 31/3/ 2022 نحو 47.460 مليون جنيه تكاليف متوقعة لمشروع جاردينيا الشمس تمثل تكلفة الموقع العام التي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه ولم تقم الشركة بتقديم دراسة لاستكمال أعمال المرافق بالمشروع في 31/3/2022، وأوصى الجهاز بإعداد الدراسة للتحقق من صحة التكاليف المتوقعة واتخاذ ما يلزم لسرعة نهو الأعمال للوقوف على التكلفة الفعلية لها لما لذلك من آثار.

2- لم تتأثر القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير في 31/3/ 2022 بمصروفات تخص الفترة بنحو 234.61 ألف جنيه، ويتعين التصويب لإظهار نتائج أعمال الفترة على حقيقتها.

3- بلغت القيمة البيعية للوحدات السكنية وقطع الأراضي المباعة خلال الفترة نحو 98,169 مليون جنيـه، حـيـث تـأثرت إيرادات الفترة بنحو 38.057 مليون جنيه منها فقج والبـاقي البالغ نحو 60.312 مليون جنيه أدرجتها الشركة أرباح مؤجلة بالأرصدة الدائنة بما يخالف معيار المحاسبة المصري رقـم (48) وبذلك تصـل الأربـاح المؤجلـة في 31/3/2022 لنحو 193,748 مليون جنيه، هذا فضلًا عن تأثر إيرادات الفترة بالخطأ بنحو 9,511 مليون جنيه قيمة ما تم تحصيله من أرباح مبيعات سنوات سابقة سبق تعليتها بالحسابات الدائنة خلال عام البيع بالمخالفة للمعيار سابق الإشارة، ويتعين الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم (48)، مع حصر كافة الأرباح السابق تعليتها بالحسابات الدائنة وإقفالها بحساب أرباح مرحلة.

4- لم تتأثر قائمة الدخل في 31/3/2022 بالحد الأدنى المضمون المنصوص عليه بعقد المشاركة المبرم مع شركة "أوليف ترى للمقاولات" في 25/1/2022 ولذا يتعين التصويب.

5- لم تتأثر إيرادات الفترة (حساب إيرادات استثمارات مالية) بنحو 418,489 ألف جنيه قيمة نصيب شركة الشمس في استثمارها بشركة التعمير السياحي عن أرباح عام 2021 والتي أقرت جمعيتها العمومية في 30/3/2022 توزيع أرباح عنها، ولذا يتعين التصويب اللازم.