"الشمس للإسكان" ردًا على المركزي للمحاسبات: جاري تحصيل الأقساط المتأخرة

كتب هانى الحوتى

قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إنه تم تحصيل بعض متأخرات أقساط عملاء (تمليك) خلال عام 2022، وفي طريقها لتنفيذ هذه الأحكام وتتخذ محاولات تخطي العقبات المتعلقة بمحل إقامة العميل، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود متأخرات أقساط عملاء تمليك في 31 ديسمبر عام 2021 بلغت 6.342 مليون جنيه، يرجع بعضها لعام 1997 وصدر بشأنه أحكام قضائية منذ سنوات بفسخ التعاقد ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه، والبعض الآخر محل نزاع قضائي متداول أمام المحاكم.

أضافت الشركة، في بيانها ردًا على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير في 31 ديسمبر عام 2021، أنه تم التعاقد مع مكتب متخصص لدراسة وتطبيق المعيار (47)، جاء ذلك بعد مطالبة المركزي للمحاسبات بتقديم الشركة دراسة معتمدة عن مدى الاضمحلال الذي لحق بأرصدة عملاء الإيجارات المتأخرين عن السداد والمكون عنهم مخصص بنحو 1.229 مليون جنيه بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية.

وحول مطالبة المركزي للمحاسبات بتطوير حسابات تكاليف تحميل الوحدات المباعة بتكاليف تقديرية لأعمال المرافق المتبقية، ولم يتم طرحها للتنفيذ بمشروع جاردينيا الشمس بالسادس من أكتوبر بلغت نحو 48.603 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر عام 2021 مجنبة بالأرصدة الدائنة على حين تبين أن آخر دراسة قامت الشركة بإعدادها في 21 سبتمبر عام 2021 لاستكمال ونهو أعمال المرافق للمراحل الأربعة بالمشروع بنحو 37.683 مليون جنيه، وذلك عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 وحتى سبتمبر عام 2023 بفارق عن المثبت بالحسابات بنحو 10.92 مليون جنيه مما يعكس عدم الدقة في تقدير التكاليف المتوقعة عن عام لآخر.

أكدت شركة الشمس للإسكان، أن الدراسة التي تم إعدادها تتضمن التكلفة للمواد الخام والمصنعيات والفرق يمثل تكلفة الأجور للمشرفين على التنفيذ ووسائل النقل وتكلفة التمويل.