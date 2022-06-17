القبض على شاب متهم بقتل طفلة فى قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، من ضبط المتهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها في الزراعات بعزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شاب في الثلاثينات، متهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها في الزراعات بعزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة متحللة في الزراعات وتبين أنها لطفلة تدعي آيات. ع، 14 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات وضبط المتهم.