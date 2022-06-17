اليوم السابع
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القبض على شاب متهم بقتل طفلة فى قنا

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:51 م
القبض على شاب متهم بقتل طفلة فى قنا كلابشات- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، من ضبط المتهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها في الزراعات بعزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شاب في الثلاثينات، متهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها في الزراعات بعزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة متحللة في الزراعات وتبين أنها لطفلة تدعي آيات. ع، 14 عاما.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولي التحقيقات وضبط المتهم.

 

 


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