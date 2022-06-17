العثور على جثة فتاة مذبوحة بشقتها السكنية في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عثر الأهالي بمنطقة باغوص في مدينة الفيوم، على جثة فتاة مذبوحة من رقبتها بشقتها السكنية في إحدى العمارات السكنية المطلة على بحر يوسف، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بعثور الأهالي بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم، على جثة لفتاة في العشرينات من عمرها مذبوحة داخل شقتها السكنية بالمنطقة.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الجثة لفتاة تدعي آية ح م 25 سنة مذبوحة من رقبتها وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.