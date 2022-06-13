اليوم السابع
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الإثنين، 13 يونيو 2022 04:36 م
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العثور على جثة بدون رأس ببحر يوسف فى الفيوم

الإثنين، 13 يونيو 2022 04:29 م
العثور على جثة بدون رأس ببحر يوسف فى الفيوم جثة
الفيوم رباب الجالي

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عثر الأهالى بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم على جثة مفصولة الرأس ببحر يوسف، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بعثور الأهالى بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم على جثة مفصولة الرأس وعل الفور انتقل قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة وتبين أنها بدون رأس، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


 

 


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