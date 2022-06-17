جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، مع سفير دولة الصين بتونس زيهنج جانجيو في إطار متابعة سلسلة الاتّصالات؛ لبحث الحلول الكفيلة بالتسريع في عودة الطلبة التونسيين إلى الصّين لاستئناف دراستهم الجامعية بعد أن اضطروا إلى المغادرة منذ بداية سنة 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19).



وعبر وزير الخارجية التونسية - خلال اللقاء - عن شكره وامتنانه للسلطات الصّينية لتفاعلها الإيجابي مع طلبات الجانب التونسي وتمكين الطلبة التونسيين من العودة التدريجية إلى مؤسساتهم الجامعية بالصّين، مذكّرًا بأن هذه المسألة تحظى باهتمام شخصي من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكد الوزير التونسي أن هذا التعاون يترجم عمق علاقات الصداقة التونسية الصينية والرغبة المشتركة في دعمها وتطويرها والارتقاء بها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.