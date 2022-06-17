وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن محكمة المنطقة الغربية العسكرية الثانية قضت على تاج الدين نزاروف بالسجن مدى الحياة لمحاولته تنظيم هجمات إرهابية بالقرب من الكرملين ومباني وكالات إنفاذ القانون الروسية في موسكو. كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ قدره 1.5 مليون روبل، حيث اتهم نزاروف بارتكاب 23 جريمة إرهابية من 2014 إلى 2020.

وبحسب الادعاء العام الروسي، فقد سافر المتهم إلى سوريا عام 2014، حيث أخذ الاسم المستعار "أبو أسامة نركي" وانضم إلى تنظيم "داعش" المحظور في روسيا، وبدأ في تسجيل خطب ومقاطع فيديو على موقع يوتيوب، روج فيها لـ "محاربة الكفرة".