الرئيس السيسي: نأمل أن يخرج منتدى بطرسبرج بقرارات تخفف من الأزمة العالمية

وكالات

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال الرئيس: نأمل أن يخرج المنتدى بقرارات تخفف من الأزمة العالمية وخاصة الاقتصادية.