الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي: نأمل أن يخرج منتدى بطرسبرج بقرارات تخفف من الأزمة العالمية الجمعة، 17 يونيو 2022 04:29 م الرئيس السيسي وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال الرئيس: نأمل أن يخرج المنتدى بقرارات تخفف من الأزمة العالمية وخاصة الاقتصادية. الرئيس السيسي منتدى بطرسبرج منتدى بطرسبرغ روسيا مصر اخبار مصر الموضوعات المتعلقة "ذا ناشيونال إنترست" ترصد تعزيز مصر لعلاقتها مع أفريقيا فى عهد الرئيس السيسى الجمعة، 17 يونيو 2022 03:06 م الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى باستحالة تقدم أى دولة بغياب الأمن والاستقرار الجمعة، 17 يونيو 2022 11:50 ص الرئيس السيسى لـ"مجتمع المال": أفريقيا أمانة فى رقبتكم.. غدا فى اليوم السابع الخميس، 16 يونيو 2022 07:00 م "مليار مواطن فى رقبتكم".. الرئيس السيسى يخاطب مجتمع المال بأفريقيا.. إنفوجراف الخميس، 16 يونيو 2022 01:29 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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