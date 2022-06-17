اليوم السابع
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الرئيس السيسي: نأمل أن يخرج منتدى بطرسبرج بقرارات تخفف من الأزمة العالمية

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:29 م
الرئيس السيسي: نأمل أن يخرج منتدى بطرسبرج بقرارات تخفف من الأزمة العالمية الرئيس السيسي
وكالات

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ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال الرئيس: نأمل أن يخرج المنتدى بقرارات تخفف من الأزمة العالمية وخاصة الاقتصادية.

 

 


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