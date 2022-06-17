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أجرى الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، لتهنئته بتماثله للشفاء؛ إثر الوعكة الصحية التى ألمّت به مؤخرا.

وذكر بيان صادر اليوم عن الرئاسة التونسية أن هذا الاتصال الهاتفي كان مناسبا للتطرق إلى سير العلاقات التاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية مع دولة الكويت وبحث المزيد من سبل تعزيزها وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

يذكرأن، أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، للاطمئنان على صحته، داعيا المولى العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أعرب -خلال الاتصال- عن تمنياته بالشفاء العاجل لولي العهد، أصالة عن نفسه، ونيابة عن الشعب الموريتاني، مذكرا بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وخلال الاتصال، طلب الرئيس من ولى العهد إبلاغ أطيب التحيات إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما عبر عن امتنان موريتانيا قيادة وشعبا للدعم الذي تتلقاه من دولة الكويت الشقيقة.