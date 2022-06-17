وذكر بيان صادر اليوم عن الرئاسة التونسية أن هذا الاتصال الهاتفي كان مناسبا للتطرق إلى سير العلاقات التاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية مع دولة الكويت وبحث المزيد من سبل تعزيزها وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.