"الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها" موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنون "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام به نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير مع الالتزام بوقت الخطبة المحدد بـ10 دقائق للخطبتين.

ومن المقرر أن يؤدى الدكتور نوح عبد الحليم العيسوى، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمر بن عبد العزيز بسمنود بمحافظة الغربية، والتى ينقلها التليفزيون المصرى اليوم.

وأعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوعات خطب شهر ذى الحجة 1443هـ، حيث ستكون خطبة الجمعة الأولى: 1 يوليو 2022م بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة"، والجمعة الثانية: 8 يوليو 2022م بعنوان الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، بالإضافة إلى خطبة عيد الأضحى المبارك يوم 9 يوليو 2022، أما خطبة الجمعة الثالثة: 15 يوليو 2022م بعنوان فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها، وخطبة الجمعة الرابعة: 22 يوليو 2022م بعنوان الجار مفهومه وحقوقه، وخطبة الجمعة الخامسة: 29 يوليو 2022م بعنوان شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها"، مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، مؤكدة أن ترجمة خطبة الجمعة يأتى فى إطار واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، فى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.