الثانية على منطقة الدقهلية الأزهرية: حفظى للقرآن الكريم سر تفوقى.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

فى منزل بسيط فى قرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية تربت بسملة تامر السيد محمد على حفظ كتاب الله الكريم، ختمت بسملة حفظها للقرآن الكريم فى الـ9 من عمرها واليوم تكرم بسملة بعد تفوقها وترتيبها الثانى للشهادة الإعدادية على منطقة الدقهلية الأزهرية بمجموع 487 ونسبة 99.4%، ليفتخر بها والديها وقريتها بالكامل.

اتخذت بسملة من كتاب الله الكريم قدوة فى الحياة حيث ذكرت أن الدين الإسلامى دين بسيط يدعوا للتسامح والتدبر والتفكير وهذا ما نفعله داخل مؤسسة الأزهر الشريف حيث تربينا داخل معهدنا الأزهرى على الخلق والدين والتدبر والفهم قبل تلقى العلم وهذا ما يحثنا ويدعونا إلية الدين الإسلامى السمح.

وأضافت أنه لا يوجد فرق بينها وبين زملاءها الكل سواسية لكن الفرق الوحيد هو الاستعانة بالله وترتيب الوقت وأنها لا تشغل نفسها سوى بكتاب الله ودراستها وحتى الآن لا تتهتم بالانشغال بوسائل التواصل أو غيرة وهدفها الأساسى هو أن ينفع الله بها الناس وتحقق حلمها لتكون طبيبة معروفة.