الفتيات يتفوقن.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمنطقة الدقهلية الأزهرية

أعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية نتيجة الأوائل للشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث سيطرت الفتيات على المشهد، وجاء ترتيب الأوائل على مستوى منطقة الدقهلية الأزهرية كالآتى:



حصلت الأولى حنين إسماعيل أنور محمد بمجموع 448 بنسبة 99.6%.

فيما حصلت بسمة تامر السيد محمد على المركز الثانى بمجموع 487 بنسبة 99.4%.

وحصلت يمنى أحمد محمود أحمد على الثانى مكرر بمجموع 487 بنسبة 99.4%.

وجاءت الطالبة زينب محمد إبراهيم محمد فى مركز الثانى مكرر أيضا بمجموع 487 بنسبة 99.4%.

بعدها احتلت الطالبة دنيا طارق عبدالرحيم أحمد المركز الخامس بمجموع 486 بنسبة 99.2%.

الطالبة زينب نور السيد السعيد فى المركز الخامس مكرر بمجموع 486 ونسبة 99.2%.

الطالبة شروق سامى البسمى محمد فى المركز الخامس مكرر بمجموع 486 ونسبة 99.2%.

وحصلت الطالبة مريم عبد المنعم محمد حسين على المركز الثامن بمجموع 485 بنسبة 99%.



وأعلنت اليوم منطقة الدقهلية الأزهرية عن ترتيب أوائل المنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية، وتواجدت الفتيات علي رأس الترتيب من المركز الأول للثامن على الترتيب.











