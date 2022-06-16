اليوم السابع
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الخميس، 16 يونيو 2022 03:48 م
أكرم القصاص
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الفتيات يتفوقن.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمنطقة الدقهلية الأزهرية

الخميس، 16 يونيو 2022 03:27 م
الفتيات يتفوقن.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمنطقة الدقهلية الأزهرية الأوائل

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أعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية نتيجة الأوائل للشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث سيطرت الفتيات على المشهد، وجاء ترتيب الأوائل على مستوى منطقة الدقهلية الأزهرية كالآتى:


حصلت الأولى حنين إسماعيل أنور محمد بمجموع 448 بنسبة 99.6%.
فيما حصلت بسمة تامر السيد محمد على المركز الثانى بمجموع 487 بنسبة 99.4%.
وحصلت يمنى أحمد محمود أحمد على الثانى مكرر بمجموع 487 بنسبة 99.4%.
وجاءت الطالبة زينب محمد إبراهيم محمد فى مركز الثانى مكرر أيضا بمجموع 487 بنسبة 99.4%.
بعدها احتلت الطالبة دنيا طارق عبدالرحيم أحمد المركز الخامس بمجموع 486 بنسبة  99.2%.
الطالبة زينب نور السيد السعيد فى المركز الخامس مكرر بمجموع 486 ونسبة 99.2%.
الطالبة شروق سامى البسمى محمد فى المركز الخامس مكرر بمجموع 486 ونسبة 99.2%.
وحصلت الطالبة مريم عبد المنعم محمد حسين على المركز الثامن بمجموع 485 بنسبة 99%.

وأعلنت اليوم منطقة الدقهلية الأزهرية عن ترتيب أوائل المنطقة الأزهرية بمحافظة الدقهلية، وتواجدت الفتيات علي رأس الترتيب من المركز الأول للثامن على الترتيب.

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