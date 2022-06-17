البحرين وبريطانيا تتفقان على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات

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اتفقت البحرين والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون الثنائي بين بينهما في مختلف المجالات الحيوية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرينى، مع أماندا ميلنج، وزيرة الدولة البريطانية لشئون آسيا والشرق الأوسط فى وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث بالمملكة المتحدة، فى لندن اليوم /الخميس/، فى إطار الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الوزارى البحرينى البريطانى.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الوزير الزيانى أكد أهمية هذا الاجتماع الذي يأتى فى أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة المتحدة الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الاجتماع فرصة طيبة لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه منذ اجتماع فريق العمل الأخير فى العام الماضى، وللتفكير فى المشاريع الجارية والمستقبلية بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة، كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك الحرب في اليمن والملف النووي الإيراني والحرب فى أوكرانيا، وعدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبعد ذلك ترأس الوزيران الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الوزاري البحريني البريطاني، حيث تم استعراض القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التعاون الأمني والتعاون المتعدد الأطراف والتعاون التجاري، وحماية حقوق الإنسان، وشؤون العدل، والرعاية الصحية، والتعليم والبحوث، والاتصالات الاستراتيجية، وتغير المناخ.

وقام الوزيران بالتوقيع على البيان المشترك بين الجانبين، والذي أكد من خلاله الجانبان على رغبتهما المشتركة في دعم تعاونهما الثنائي في المجالات الحيوية، ومواصلة تبادل المعرفة والخبرة بين الطرفين.

كما أشار الجانبان إلى أهمية هذه العلاقات على الصعيدين الثنائي والإقليمي، واتفقا على تعزيز التعاون بينهما، ولا سيما في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.