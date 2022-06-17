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الجمعة، 17 يونيو 2022 05:32 م
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الإمارات.. إصابة 19 شخصا فى حريق هائل ببناية من 30 طابقا بأبوظبى

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:32 م
الإمارات.. إصابة 19 شخصا فى حريق هائل ببناية من 30 طابقا بأبوظبى حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلنت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني اندلاع  حريق هائل مساء اليوم الجمعة ببناية مكونة من 30 طابقاً في منطقة الزاهية بأبوظبي، نتج عنه 19 إصابة تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، بحسب صحيفة البيان.

وباشرت الجهات المختصة عملها لمعرفة أسباب الحريق، وتم إخلاء البناية من السكان احترازياً للحفاظ على سلامتهم، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

​ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم تداول الشائعات حول الحادث والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


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