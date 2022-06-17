اعترافات خطيرة للمتهم بسرقة سيارة نقل فى المرج.. والنيابة تحيله للجنح

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، وذلك فى اتهامه بسرقة السيارات بأسلوب التتبع.

أدلى عاطل متهم بسرقة سيارة نقل باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، عقب القبض عليه فى منطقة المرج، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأنه أثناء سيره فى الشارع بمنطقة مدينة نصر، شاهد سيارة فى وضع التشغيل ولا يوجد أحد بداخلها، فقام بفتح الباب واستقلها وكان فى طريقه لبيعها خردة لأحد التجار فى المرج.

قررقاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة نقل، بعدما نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)، بعرض سيارة نقل "قلاب" للبيع على تجار الخردة بدائرة القسم، ويشتبه فى كونها متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وعدم حمله ثمة تراخيص، وبمواجهته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب المغافلة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث عقب قيام قائدها بتركها وبداخلها المفتاح الخاص بها، وباستدعاء مالك السيارة تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.