إصابة شخصين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب شخصان بكسور وجروح شديدة، في حادث تصادم بين سيارتين، على طريق المنشأة الكبرى، بمركز قلين بكفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة أثناء محاولة إحدى السيارات المرور من أخرى واصطدمت بالسيارة القادمة من الاتجاه المعاكس، وجرى نقل المصابين، إلى مستشفى كفر الشيخ العام ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة إحدى السيارات المرور من أخرى اصطدمت بالسيارة القادمة من الاتجاه المعاكس ونتج عن الحادث إصابة اثنين، تحرر المحضر اللازم، ورفع حطام الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية.



وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من عبدالله شاكر، 23سنة، من قرية شنو، مصاب بكسور في الساق اليسرى، ومصطفى محمود القللى، 24 سنة، من قرية شنو، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، وجاري عمل الإسعافات اللازمة بمستشفى كفر الشيخ العام.





