إسبانيا تعلن إجلاء 3000 شخص بسبب الحرائق قرب حديقة بوى دو فو

كتب محمد جمال

أعلنت إسبانيا اليوم الجمعة إجلاء 3000 شخص بسبب الحرائق قرب حديقة بوى دو فو، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (ار تي في ايه) أن الحريق الذي وقع في المنطقة دمر نحو تسعة آلاف هكتارا في سلسلة جبال سييرا دي لا كوليبرا.

وأضافت أن السلطات أرسلت نحو 220 فرداً من فرقة الإطفاء والدفاع المدني اليوم الجمعة لمكافحة ألسنة اللهب في سمورا بالقرب من الحدود مع البرتغال، وأغلقت العديد من الطرق بالبلاد منذ "الخميس".

ويقول الخبراء إن الجفاف وموجة الحر الشديدة المستمرة منذ أيام عدة حيث تصل درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية في بعض أجزاء البلاد والرياح القوية، تؤججان حرائق الغابات.

وتستعر أربعة حرائق غابات كبيرة في كتالونيا في شمال شرق إسبانيا "الجمعة"، حيث قضت بالفعل على نحو ثلاث آلاف هكتار من الغابات.

يذكرأن، شهدت جنوب كاليفورنيا إجلاء إلزامى للمواطنين، وذلك بعد أن تدفقت ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة إلى منازل المواطنين، فيما أقرت الحكومة أن عمليات الإجلاء الإلزامية، وذلك بعد انتشار حرائق الغابات بشكل مطرد في غابة أنجيليس الوطنية بجنوب كاليفورنيا، بحسب رويترز.

نمت حريق الأغنام من 35 فدانًا صباح الأحد إلى 775 فدانًا وقامت سلطات إنفاذ القانون إلى تطبيق إخلاء إلزامي لطريق ديزرت فرونت وايلد هورس كانيون.

تقع الغابة على بعد حوالي 23 ميلاً خارج منطقة لوس أنجلوس ، وهي “داخل واحدة من أكثر المناطق جفافاً وأكثرها تعرضاً للحرائق في الولايات المتحدة” ، وفقاً لموقع غابة أنجيليس الوطنية.