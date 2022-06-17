اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط عاطلا هاربا من حكم صدر ضده في قضية قتل بشبين القناطر

الجمعة، 17 يونيو 2022 01:40 م
أمن القليوبية يضبط عاطلا هاربا من حكم صدر ضده في قضية قتل بشبين القناطر كلابشات
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل هارب ومحكوم عليه في قضية قتل بدائرة مركز شبين القناطر، حيث تبين لأجهزة الأمن، أنه يتردد من حين لأخر على محل إقامته بدائرة المركز، وتم ضبطه وتحرر محضر بالضبط، وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يفيد قيام عاطل محكوم علية في قضية قتل بالتردد على محل إقامته بدائرة المركز .

توصلت التحريات إلى أن المتهم هارب في قضية قتل ومحكوم عليه، وأنه يتردد على فترات متباعدة إلى منزله بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده اعترف به، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه.

 


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