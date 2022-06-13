دراسة: مرض السكرى قد يزيد من خطر الإصابة بكورونا طويل الأمد

كتبت إيناس البنا

كشفت تحليلات جديدة لسبع دراسات علمية، عن أن مرض السكري قد يزيد من مخاطر فيروس كورونا طويل الأمد.

وفقا لموقع "thehealthsite" راجع الباحثون الدراسات التي تتبعت الأشخاص لمدة أربعة أسابيع على الأقل بعد الشفاء لمعرفة الأفراد الذين ظهرت عليهم الأعراض المستمرة المرتبطة بكورونا الطويل مثل ضباب الدماغ، الأمراض الجلدية، الكآبة، وضيق في التنفس.

في ثلاث من الدراسات، كان الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 4 مرات للإصابة بكورونا لفترة طويلة مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري، وفقًا لمناقشة في الدورات العلمية السنوية للجمعية الامريكية للسكري.

قال الباحثون إن مرض السكري يبدو أنه "عامل خطر قوي" لفيروس كورونا لفترة طويلة ، لكن نتائجهم أولية لأن الدراسات استخدمت طرقًا مختلفة ، وتعريفات لفيروس كورونا الطويل ، وأوقات متابعة ، وبعضهم نظر إلى المرضى في المستشفى بينما ركز البعض الآخر على الناس. مع حالات أكثر اعتدالًا من كورونا.

قال الباحثون: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات عالية الجودة عبر مجموعات سكانية وبيئات متعددة لتحديد ما إذا كان مرض السكري هو بالفعل عامل خطر" لفيروس كورونا لفترة طويلة. "في غضون ذلك ، قد يُنصح بالمراقبة الدقيقة لمرضى السكري بعد كورونا .