14 أغسطس.. الحكم على 6 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى المقطم

كتب أحمد حسني - سليم على

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد ، حجز جلسة 14 أغسطس، للحكم على 6 متهمين محبوسين لاتهامهم بسرقة سيارة مملوكه لإحدى شركات المقاولات العامة والتوريدات، بالطريق العام حال حملهم الأسلحة بالمقطم.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بأنهم في سبتمبر 2021 بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، قام المتهمون الأول والثاني والثالث بسرقة السيارة المملوكة لشركة مقاولات عامة وتوريدات، بالطريق العام حال حملهم سلاحاً مخبأ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة بأن المتهمون جميعاً حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين عدد إثنين بندقية خرطوش كما حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقات خرطوش) مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لأيا منهم بإحرازها وحيازتها .