"وليامز": بحثت مع رئيس البرلمان الليبى بالقاهرة سبل إيجاد إطار دستورى سليم

كتب: أحمد جمعة

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم، الخميس، أنها ناقشت مع رئيس مجلس النواب الليبي الذي يزور القاهرة حاليا الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستورى الجارية في مصر.

أشارت "وليامز" في تدوينة لها عبر "تويتر" إلى أنها ناقشت مع رئيس البرلمان الليبي إيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي، لإجراء الانتخابات الوطنية ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن.

بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى قد التقى خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة أمس الأربعاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وذكرت المتحدثة بسم المجلس الرئاسي الليبي " نجوي وهيبة " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

كما تناول اللقاء – حسب وهيبة - أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب الليبيين في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسى من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.

ووصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميٍس، رئيسا أركان المنطقة الشرقية والغربية في الجيش الليبي، الفريق أول ركن عبد الرزاق الناظوري، والفريق أول ركن محمد الحداد، وذلك لدعم أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" والتي تنعقد لليوم الثاني على التوالي.

حرص رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية بليبيا على ضمان إنجاح المسار العسكري الذي حرصت الدولة المصرية على استضافة أعماله لتسوية الأزمة في ليبيا واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية.

وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، وذلك للبناء على الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أكتوبر 2020.

فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية "5+5" سيناقشون خلال اجتماعهم خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.