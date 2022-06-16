وزير الإسكان بتنزانيا لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية

كتب أحمد حسن

يتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار.

ويرافق الوزير فى الزيارة، اللواء محمد عصام، مساعد الوزير، المشرف على مكتب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع، ومن ممثلى التحالف المُنفذ للمشروع، المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، وذلك فى إطار المتابعة الدورية الميدانية لسير العمل بالمشروع.