وزيرة الهجرة: شباب المصريين الدارسين بالخارج فى حاجة لتأمينهم ودعهم نفسيا

كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: انتبهنا مؤخرا فى ظل جائحة كورونا، وأزمة الطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا، لحاجة الشباب المصريين الدارسين بالخارج لتأمينهم ودعمهم نفسيا، ضد أى شعور أو أفكار مغلوطة فى الخارج.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن بروتوكول التعاون مع إحدى المؤسسات الخاصة، لإطلاق مبادرة " اتكلم ما تخفش .. مصر معاك"، تأتى بهدف لدعم الصحة النفسية للشباب المصرى بالخارج، لافتة إلى أن المبادرة ستكون عبارة عن منصة إلكترونية، تتيح الخدمة مجانا.

وتابعت أن شباب المصريين فى الخارج قد يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات منها التنمر واختلاف العادات والثقافات، ما يخلق لديه مشاكل نفسية مختلفة، ما يؤثر على حياته بشكل كبير.

وشهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات إطلاق مبادرة "اتكلم ما تخفش.. مصر معاك"، بالتعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت، وذلك لتقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للشباب من أبناء المصريين في الخارج.

وشارك فى الفعاليات الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، و محمد علاء المدير التنفيذي لمؤسسة شيزلونج، والدكتور محمد الشيخ المدير الطبي لمؤسسة شيزلونج، وعدد من ممثلي المؤسسة، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجموعة من الشباب المصريين الدارسين والمقيمين بالخارج، وعدد من خبراء الصحة النفسية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وكذلك مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي قصير يوضح محاور المبادرة وأهدافها، ثم فيديو مبسط يوضح خطوات وإجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية لمؤسسة شيزلونج لتلقي العلاج.