"الهجرة" تطلق مبادرة "اتكلم ماتخفش مصر معاك" .. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعليات إطلاق مبادرة "اتكلم ماتخفش.. مصر معاك"، بالتعاون مع مؤسسة شيزلونج المتخصصة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت، وذلك لتقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للشباب من أبناء المصريين في الخارج.

حضر الفعاليات الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، ومحمد علاء المدير التنفيذي لمؤسسة شيزلونج، والدكتور محمد الشيخ المدير الطبي لمؤسسة شيزلونج، وعدد من ممثلي المؤسسة، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجموعة من الشباب المصريين الدارسين والمقيمين بالخارج، وعدد من خبراء الصحة النفسية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وكذا مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي قصير يوضح محاور المبادرة وأهدافها، ثم فيديو مبسط يوضح خطوات وإجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية لمؤسسة شيزلونج لتلقي العلاج.

من جهته، قال محمد علاء المدير التنفيذي لمؤسسة شيزلونج، في كلمة له خلال إطلاق المبادرة: "نحن نفتخر بالعمل على إنجاز هذا المشروع وخروجه إلى النور، حيث تعد نتاج عمل وجهد كبير من خلال فريق عمل المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الهجرة، إذ نقدم خدمات الدعم النفسي للمصريين بالخارج ونعمل على مساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة، وخاصة الأضرار النفسية التي ظهرت في مرحلة العزل عقب انتشار جائحة كورونا، حيث تعرض العديد من أبناء الجالية المصرية لأوجه عديدة من الضغوط النفسية والعصبية نتيجة العزل المنزلي وعدم القدرة علي التواصل مع أقربائهم بمصر، وكذلك في الفترة الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات التي قابلتها وزارة الهجرة والتفاني في إعادة أبناء الجالية المصرية إلى أرض الوطن، حيث اكتشفنا أيضا احتياج العديد من الشباب لخدمات الدعم النفسي للخروج من هذه المرحلة بعد تعرضهم لضغوط و تحديات كبيرة للهروب من الحرب ومحاولة النجاة والوصول إلى أرض الوطن".