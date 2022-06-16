اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تشهد إطلاق مبادرة "اتكلم ماتخافش مصر معاك" لدعم الصحة النفسية للشباب بالخارج

الخميس، 16 يونيو 2022 12:53 م
وزيرة الهجرة تشهد إطلاق مبادرة "اتكلم ماتخافش مصر معاك" لدعم الصحة النفسية للشباب بالخارج فعاليات مؤتمر اطلاق مبادرة "اتكلم.. ماتخافش.. مصر معاك"
كتب محمود راغب

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شهدت منذ قليل، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات مؤتمر اطلاق مبادرة "اتكلم.. ماتخافش.. مصر معاك" لدعم الصحة النفسية للشباب المصري بالخارج، وذلك بأحد فنادق القاهرة .
 
 
وعلى جانب آخر كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت اليوم ،  اجتماعا بالدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث أوجه التعاون في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي، بهدف الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج، في دعم تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي،من خلال تحالف يجمع العلماء والخبراء المصريين فى الخارج والداخل والصناعة الوطنية لتنفيذ مشروعات بحوث وتطوير ونقل تكنولوجيا فى مجالات إنتاج الغذاء، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي. 
 
 
وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية التعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية، في الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، في دعم خطط التنمية القومية، وكذا القيام باتخاذ كافة السبل للنهوض بالقطاعات المصرية المختلفة وصولاً إلى تمكين الدولة المصرية من كافة مقومات الاكتفاء الذاتي، ويأتي في مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي.
 

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