وزيرة الهجرة: نستهدف الاستفادة من خبرائنا بالخارج لتحقيق الأمن الغذائى

كتب محمود راغب

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بالدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لبحث أوجه التعاون فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمى، بهدف الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج، فى دعم تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائى، من خلال تحالف يجمع العلماء والخبراء المصريين فى الخارج والداخل والصناعة الوطنية لتنفيذ مشروعات بحوث وتطوير ونقل تكنولوجيا فى مجالات إنتاج الغذاء، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي.

من جانبها رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ، مؤكدة أهمية التعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية، في الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، في دعم خطط التنمية القومية، وكذا القيام باتخاذ كافة السبل للنهوض بالقطاعات المصرية المختلفة وصولاً إلى تمكين الدولة المصرية من كل مقومات الاكتفاء الذاتي، ويأتي في مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع شهد الاتفاق على دعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال دعوة العلماء والخبراء المصريين المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والمتخصصين في مجالات الأمن الغذائي بتخصصاته المختلفة، والعمل على دمجهم في المشروعات القومية العملاقة التي تقوم عليها الدولة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إننا نتطلع للاستفادة من خبرات الخبراء والعلماء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، في مجالي الإنتاج الحيواني والنباتي، من خلال التعاون في الانتاج الحيوانى، والزراعات الصحراوية والملحية وصناعات الألبان والأعلاف، بالإضافةلدعم جهود الدولة فى المشروع القومي لإنتاج التقاوي.

وأضاف أن التعاون مع وزارة الهجرة يستهدف دعوة الخبراء والأساتذة والباحثين من المصريين بالخارج المعنيين بهذا الملف، وسيتم العمل على إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة، بالإضافة لدعوة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لحشد كافة الجهود في سبيل دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.