اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يونيو 2022 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: تحويل الاستراتيجية الوطنية للمناخ لمشروعات على أرض الواقع

الخميس، 16 يونيو 2022 12:18 م
وزيرة البيئة: تحويل الاستراتيجية الوطنية للمناخ لمشروعات على أرض الواقع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك تنوعا بين المشروعات الخضراء فى كل محافظات مصر، وأن هذا التنوع يعطى مساحة من التميز، وأن الاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ التى تم إطلاقها منتصف مايو الماضى يتم تحويلها لمشروعات على أرض الواقع.
 
وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها فى فعاليات الأسبوع الوطنى الثامن للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، تحت شعار "العمل المناخى أساس لتحقيق الاستدامة"، الذى ينظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، أنه سيتم التعاون مع المنصات المجتمعية سواء الجامعات أو المجتمع المدنى، لتحقيق إمكانية التوعية الكاملة بقضية التغيرات المناخية، مؤكدة على دعم دور منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع، بنشر الوعى البيئى بين الأفراد والمؤسسات.
 
وأشارت الوزيرة "إن العادات اليومية الإيجابية التى نقوم بها كأفراد، تؤثر بشكل إيجابى فى مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، وأن جميع الأديان السماوية حثت على الحفاظ على نعم الله على الأرض من نبات وحيوان وكائنات برية وحيوانات وغيرها، مشددة على ضرورة تعليم ذلك لأولادنا لذلك تم دمج المفاهيم البيئية وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية داخل المواد والمناهج التعليمية، حيث اتخذت مصر هذه الخطوة الهامة منذ نحو 3 سنوات، وتم دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية للتعليم الأساسى فى مصر، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى للطلاب وخاصة من سن 6 أعوام حتى 12، ما يساهم فى تغيير السلوكيات السلبية نحو البيئة والاتجاه نحو السلوكيات الإيجابية وهذا يعمل على خلق جيل واعى قادر على حماية البيئة.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحوار الوطنى للمناخ الذى تم إطلاقه مؤخراً بهدف رفع الوعى وتعزيز مشاركة مختلف الفئات من شباب وسياسيين ورجال دين ومرأة ومجتمع مدني، في مواجهة تحدي تغير المناخ، داعية الجميع للمشاركة في مؤتمر المناخ المقبل COP27، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ أنشطة وتداخلات فعلية لمواجهة آثار تغير المناخ
 
جدير بالذكر أنه تم انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، تحت شعار "العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة"، الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، منها الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى العديد من  خبراء التنمية المستدامة أعضاء المنتدى.

البيئة

تغير المناخ

المجتمع المدنى

استراتيجية مصر 2050



الموضوعات المتعلقة

المشاركون فى المؤتمر العالمى الـ 8 للبرلمانيين الشباب يطالبون بدعم الاستثمار الأخضر.. ويكشفون تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان والتنمية.. ويؤكدون: سيؤدى لخسارة أكثر من 15% من الإنتاج الزراعى

الخميس، 16 يونيو 2022 10:35 ص

برلمانية سورية تطالب بتوحيد الجهود لإنقاذ العالم من أخطار تغير المناخ

الخميس، 16 يونيو 2022 10:29 ص

النائبة سحر البزار: قضية تغير المناخ تحدٍ عالمي غير مسبوق لا يعترف بالحدود

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:53 م

أمين عام منظمة "من أجل الحق فى الغذاء" تكشف تأثير تغير المناخ على المناطق النائية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:45 م

مؤسس منظمة "Clim-Eat": تغير المناخ سيؤدى لخسارة أكثر من 15% من الإنتاج الزراعى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:02 م

مباحثات مهمة بين الرئيس السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية.. الرئيس: نتطلع لدعم الجانب الأوروبى فى تغير المناخ والبيئة.. وقضية المياه تمس صميم الأمن القومى المصرى.. أورسولا: مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة