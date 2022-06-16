ونفى حزب "يمينا"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء هذا التقرير. وتواجه الحكومة الائتلافية الإسرائيلية صعوبات شديدة منذ أسابيع بعد فقد أغلبيتها في الكنيست في شهر أبريل الماضى.

وبالإمكان تشكيل حكومة بديلة بتركيبة الكنيست الحالية ودون الحاجة للذهاب إلى انتخابات، إذ تمكن مرشح آخر من الحصول على أغلبية لتشكيل الحكومة.

وتشير استطلاعات الرأي على مدار الأشهر الثمان الماضية إلى أن زعيم المعارضة نتنياهو هو المرشح الأوفر حظا لتشكيل حكومة إذا أجريت الانتخابات وأنه ما زال السياسي الأقوى في إسرائيل.