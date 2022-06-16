هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة العين؟ تقرير يوضح

فاطمة ياسر

يطلق على ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت، والسبب أنه يعرض العديد من أجهزة الجسم للمشاكل والمضاعفات، فمعروف أنه يؤثر علي صحة القلب والأوعية الدموية، والمخ، كما أنه يؤثر أيضا على صحة العين.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "AllAboutVision" سنتعرف على مدي تأثير ارتفاع ضغط الدم على العين، ولكن في البداية يجب توضيح أن التعرض لارتفاع ضغط الدم يعني تدفق الدم الغني بالأكسجين عبر الأوعية الدموية بكميات كبيرة عن المعدل الذي يحتاجه الجسم، ويتسبب في التعرض لضعف الشرايين، ويتسبب في التعرض لضيق بها وتزداد فرص الإصابة بأمراض القلب، وحدوث ضرر في العين، ومنها:

-حدوث اعتلال في الشبكية:



يحدث اعتلال الشبكية نتيجة لعدم وصول ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين، مما يترتب على ذلك ضيق في الأوعية الدموية أو تعرضها للتلف، وتبدأ الأعراض برؤية ضبابية وازدواجية الرؤية.

-حدوث اعتلال في العصب البصري:



هذا العصب هو المسئول عن نقل الإشارات الضوئية من شبكية العين إلى المخ، وهذا يتسبب في حدوث ضعف في النظر وقد يصل الأمر إلى فقدانه.

-ارتفاع ضغط العين:



عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم يزداد فرص الإصابة بالمياه الزرقاء، والتعرض لارتفاع ضغط العين، وعدم القدرة علي الرؤية بشكل واضح.