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نشاط رياح وأجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 16 يونيو 2022 11:28 ص
نشاط رياح وأجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :
 
 
- الخميس 16 يونيو والجمعة 17 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
 
- السبت 18 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
 
- الأحد 19 يونيو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
 
- الاثنين 20 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
 
- الثلاثاء 21 يونيو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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