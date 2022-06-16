الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط الرياح.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استقرارا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.