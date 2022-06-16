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موسكو: الناتو سيستخدم كل الوسائل لمنع روسيا من نجاح عمليتها فى أوكرانيا

الخميس، 16 يونيو 2022 08:35 م
موسكو: الناتو سيستخدم كل الوسائل لمنع روسيا من نجاح عمليتها فى أوكرانيا ماريا زاخاروفا
كتب محمد جمال

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أعلنت الخارجية الروسية أن حلف الناتو سيستخدم كل الوسائل المتاحة له لمنع روسيا من النجاح في تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعيقها على اجتماع وزراء دفاع الناتو ولقاء الدول الغربية في إطار موسع بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، اللذين عقدا في بروكسل يومي 15 و16 يونيو، إلى أن "هذا الإطار يسمح للأمريكيين بإشراك دول غير الأعضاء في الحلف في تنفيذ المهام الخاصة بردع روسيا، وفرض الأجندة المعنية على تلك الدول".

وأضافت أن دول الناتو "تواصل ضخ الأسلحة الفتاكة أكثر إلى نظام كييف، وخاصة المدفعية الصاروخية، مما لا بد أن يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا".

وأشارت إلى أن "ظهور مثل هذه الأنظمة في منطقة النزاع قد أسفر عن زيادة أبعاد الدمار للبنية التحتية المدنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لكن الغرب ليس قلقا بهذا الشأن إذ أن ذلك يعتبر خسائر جانبية بالنسبة له".

وأكدت أن "الأهم هو منع روسيا من إتمام العملية الخاصة في أوكرانيا بنجاح. ومن الواضح أنه لتحقيق هذا الغرض سيستخدم الناتو كل الوسائل المتاحة لديه ولدى الدول الأعضاء فيه".


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