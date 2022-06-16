مواعيد التقديم فى مدارس التمريض بمحافظة المنيا بمجموع 265 درجة ورابط التسجيل

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بمحافظة المنيا للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، بدءا من الثلاثاء 28 يونيو حتى الخميس 7 يوليو 2022، بحد أدنى 265 درجة وفقا للتوزيع الجغرافي للطلاب.

وأوضحت الدكتورة هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس، أن فتح باب التقديم سيبدأ من الثلاثاء 28 يونيو حتى 29 وذلك للمجموع من 280 درجة إلى 275 درجة، ومن السبت 2/7 حتى الاثنين 4/7 للمجموع من 275 إلى 270 ، ومن الثلاثاء 5/7 إلى الخميس 7/7 للمجموع من 270 إلى 265.

وأضافت أنه سيتم تسليم ملفات القبول ورقيا بإدارة المدرسة التابع لها جغرافيا، وذلك بعد التقديم الكترونياً على الرابط التالى

https://forms.gle/cC2fNXz3fgzbMXbw5، لمن تنطبق عليم شروط التقديم بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.